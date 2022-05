Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

Solidworks

SQL

PostgreSQL

Personal Home Page

Network File System

MySQL

LAN/WAN > VLAN

Java

HTML

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

Active Directory

Réseaux informatiques & sécurité

JavaScript

Gestion de projet

Modélisation 3D

Télécommunications