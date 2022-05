Seynabou SYLLA

Je suis élève ingénieur à Télécom Bretagne, en accord de double diplôme avec l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis.

Les différents projets et stages réalisés au cours de mon cursus m'ont permis d'acquérir différentes compétences techniques liées aux télécommunications et aux technologies numériques en particulier.

Curieuse et passionnée des nouvelles technologies, je suis ouverte à l'innovation et à la créativité.



Actuellement entrain d'effectuer un contrat de professionnalisation à BNP Paribas Securities Services, en parallèle avec ma dernière année d'études d'ingénieurs, je suis à la recherche d'un CDI à partir de Septembre 2017.



Mes compétences :

Matlab

Java

TCP/IP

SQL

Visual Basic .NET

VPN

VHDL

Python Programming

Phyton

PSPICE

Microsoft DOS

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

C++

C Programming Language

Modélisation conceptuelle

Lean management

Programmation orientée objets

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Gestion de base de données

Prospection

Méthode agile