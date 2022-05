Seynabou SYLLA

Bonjour,

Je suis journaliste de formation diplômée de l'Ecole de Journalisme de Strasbourg ( C.U.E.J ) affiliée à l'Université Strasbourg III Robert Schuman. J'ai fait l'essentiel de ma carrière de journaliste au Groupe Sud Communication détenteur de la première radio privée au Sénégal et précurseur dans la méthodologie de couverture d'élections par le medium Radio. Le Groupe SudCom était la vitrine de la liberté d'expression et de l'indépendance de la pensée, en matière journalistique dans les annees 90.

Après cette expérience professionnelle plus que enrichissante et déterminante, je me suis lancée dans des missions de consultation auprès d'organismes internationaux et d'ONG pour le renforcement des capacités féminines et le leadership des femmes. Les questions de genre et la communication qui permet de divulger et de partager les connaissances étaient aux centres de mes activités.

En plus de la Communication publique et institutionnelle, j'ai élargi mes compétences à la communication commerciale axée sur la publicité par l'objet qui participe à polir l'image de notre partenaire.





Mes compétences :

Communication événementielle