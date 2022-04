El Hadji Alassane SOW

Sociologue du travail et des organisations spécialisé en psychologie sociale, diplômé en 2éme cycle de Management des Ressources Humaines, Auditeur Chef de mission et Chargé de recrutement au cabinet Innov'Action pendant 04 ans, Chargé d'Insertion Professionnelle du projet EMPHAS( EMploi des Personnes Handicapées au Sénégal) de l'ONG Handicap International). Je suis actuellement Regional HR Manager West and Central Africa de Millennium Promise.



Mes compétences :

Analyse organisationnelle