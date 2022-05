Yohann LEBRUN

Actuellement diplômé d’un BTS SCBH et expérimenté de 7 années qui gravitent autour des différents domaines de la filière bois, je cherche donc à intégrer un poste à responsabilité dans la construction bois comme chiffreur/métreur ou encore dessinateur afin d’amorcer le bureau d’étude et de mettre mon expérience à profit. Je propose par ailleurs aux entreprises de faire une licence Conducteur de travaux bois en alternance en un an pour compléter ma formation si besoin est.



Mes compétences :

Dessin technique

Conception technique

Cadwork

Suivi de chantiers

Sécurité au travail

Rigueur

Microsoft Office