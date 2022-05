Fort de mon expérience je souhaite poursuivre mon développement dans une société avec laquelle je pourrais évoluer

Je souhaite vous prouver mon adéquation avec un poste à responsabilité que vous pourrez me proposer dans la gestion d'équipe ou bien dans le domaine de la sécurité et de l environnement.

Cordialement

Yohann Lecat



Mes compétences :

Soudure

Locotraque

Port d appareil respiratoire

Gestion d équipe et de groupe