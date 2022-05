Yohann LEVAVASSEUR

Profil :

Bac +3, GRI, +7 ans d’expériences en production, support,exploitation, infrastructures du SI.

+2 ans Ingénieur virtualisation spécialité VMware/Citrix

+1 ans Chef de projet



Savoir-faire:

- Aptitude à traiter plusieurs sujets en parallèle

- Aptitude à proposer des solutions et à les mettre en œuvre

- Aptitude à gérer la relation client et à dialoguer avec les directions métiers

- Aptitude à gérer les attentes du management

- Compétences en management de projet

- Compétences en exploitation/production du SI

- Compétences en gestion du changement

- Connaissances des architectures techniques et sécurité des systèmes d'information

- Connaissances du PMP et AGIL



Savoir-être :

Bon relationnel, sens du travail en équipe, rigoureux, organisé, réactif





Mes compétences :

Vsphere 4.1

Xenapp 6.5

vSphere 5.1

vSphere view 5.0

PRINCE 2

Capacity Planning

Business Process Improvement

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2008 Server

VMware

Data Centre

VMware vSphere

Active Directory

Citrix Metaframe

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows Server Update Services

Citrix XenApp

PowerShell

Microsoft Windows 2000 Server

Network Appliance

AD

DFS

HP Hardware

Microsoft Windows

SAP

SQL

BlackBerry

Microsoft Exchange 2000

Microsoft Exchange 2003

Bladecenter

Dell Server Hardware

Presentation Server 4

VBScript

Linux

Linux Red Hat

Oracle

Altiris

Centreon

Nagios

Virtualization

Citrix Winframe