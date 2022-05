Yohann LIBOT

Mon profil Viadeo n'est plus actualisé, veuillez consulter mon profil LinkedIn : http://linkedin.com/in/yohannlibot/



Je suis un entrepreneur passionné, curieux, toujours à la recherche de nouvelles idées, micro-investisseur dans divers domaines dont celui de la blockchain et des fintechs, j’aime voyager, les sports extrêmes, la photographie, mais surtout faire de nouvelles expériences... L’apprentissage est ce qui me motive.



Cumulant une dizaine d’années d’expérience dans la gestion de projets, que ça soit dans le domaine de l’évènementiel ou encore auprès de labels et de groupes de musique. Peu importe le défi qui se dresse devant moi, je trouve des façons créatives de parvenir au succès.



Actuellement Manager du groupe de musique Laura Crowe & Him, je m’occupe de la direction artistique et de l’identité visuel du groupe, je suis également en charge de l’organisation des concerts ou encore des interviews, je gère également l’agenda, les réseaux sociaux, la newsletter mensuelle et un ensemble de petites tâches administratives au quotidien.



Enfin, en parallèle de mes activités professionnelles, depuis 2010, je “professionnalise” ma passion pour la photographie et suis l'auteur du livre "Massilia Civitas”, un ouvrage consacré à Marseille. J'organise également des workshops et créer des guides afin d'aider mes étudiants à améliorer leur technique en street photography et/ou en technique du noir et blanc, et développe Perspective, une marque de prêt-à-porter dérivée de l'univers de la photographie en détournant des mots/phrases du vocabulaire photographique ou en utilisant certaines de mes photographies, ce “side project” me permet d’assouvir ma créativité dans deux domaines que j’affectionne particulièrement, la mode et la photographie.



Par ailleurs, je suis bénévole depuis plusieurs années dans différentes structures qui me tiennent à coeur, telles que La Croix-Rouge, Anonymous For The Voiceless ou encore Movember.



Merci d’avoir pris le temps de me lire.



Yohann



Profil MBTI : INTJ (https://16personalities.com/fr/la-personnalite-intj )

Profil Plum : Initiateur de résultats, as de la diversité et Innovateur (https://secure.plum.io/fr-fr/p/tCLLCpx_G7cstZMzNU7vSA )



Mes compétences :

Management

Direction artistique

Photographie

Créativité

Entrepreneuriat

Marketing