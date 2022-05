Yohann ORHANT

J'ai développé des compétences techniques, opératoires, relationnelles et organisationnelles dans le domaine de la conception de systèmes embarqués.



Ayant une sensibilité pour les sujets liés à l'environnement, aux technologies associées, aux économies d'énergie et à la robotique, je souhaite mettre à profit mes compétences au service de projets ayant une utilité et un impact bénéfique sur ces sujets.



Mes compétences :

Conception

Éco-conception

Écoconception

Écologie

Economie

Économie d'énergie

Electronique

Energie

Energy

Environnement

Industrialisation

Informatique

Informatique industrielle

Ingénieur

Logique

Production

Robotique

Systèmes Embarqués

Test