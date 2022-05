Yohann PARTOUCHE

Pendant 9 années en tant que mécanicien aéronautique au sein de la Marine nationale, j’ai occupé des postes et fonctions variées. J’y ai développé un sens des responsabilités, un savoir-faire et une expérience significative en termes de maintenance en ligne, d'hélicoptères, de soutien logistique et technique. J’ai également complété cette expérience par des missions d’intérim ou j’ai eu l’occasion de travailler sur Fennec et écureuil. (as350; AS355; AS555), je suis titulaire de la licence théorique B1.3.