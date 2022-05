Yohann PERRUDIN

Mon intégration dans cette filière a commencé par un Bac professionnel Technicien Constructeur Bois pour répondre à mon envie de manipuler un matériau noble qu'est le bois. Matériau vivant , le bois possède une véritable complexité dans sa mise en œuvre. Cela m'a donc amené à poursuivre mes études par un BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat en apprentissage dans l'Ecole Supérieure du Bois à Nantes.



Durant ces deux années, j'ai pu améliorer mon expérience sur le terrain et gagner en autonomie grâce à ma forte implication dans la formation et en entreprise. Par la suite, j'ai intégré le bureau d'études où j'ai pu mener des projets à terme de la phase de conception à la phase réalisation.

À l'issue de ce BTS, je suis devenu chef d'équipe (CDI) au sein de mon entreprise.



Fort de mon parcours et d'une expérience acquise à travers mon cursus orienté vers les métiers de la filière bois construction, j'ai pu développer de nombreuses compétences tant en bureau d'études qu'en atelier et en chantier.





Mes compétences :

CAO/DAO

Calcul de structure

Construction bois

Conduite de projet