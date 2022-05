Yohann POTIRON

Actuellement Chef de Projets Web chez Umanis, voici les différentes tâches que j’accomplis :

- Pilotage de projets

- Planification et gestion budgétaire

- Encadrement et motivation d’équipe

- Animation de comités contractuels de projet

- Analyses et chiffrages dévolutions

- Réalisation de devis

- Gestion de la communication avec les clients



Mes compétences :

Eclipse

Apache Tomcat

Pl/sql

Javascript

Postgresql

SQL

Shell Unix

Struts

Weblogic

Apache

Talend Open Studio

HTML

Hibernate

Oracle

VBA macro Excel

Informatica Powercenter

SVN

Java/j2ee

Java EE

Java