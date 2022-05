Yohann RAGUENES

A la suite d'une licence professionnelle maintenance portuaire et navale en alternance avec SPIE Ouest Centre, j'ai intégré SPIE Ouest Centre, dans le service infrastructure maritime et portuaire (IMP) en temps que technicien de maintenance au sein d'un contrat de maintien en condition opérationnel de dix grues portuaires. Ce service réalise également de remise en état d'installation telle que des rénovation et sécurisation de grues auxquels je participe également en temps que préparateur.



Mes compétences :

Planification

GMAO/Maintenance

Gestion documentation électronique

Qualité