Jeune Artiste Ambitieux, actuellement je suis autoentrepreneurs en production audiovisuelle, mon entreprise se nomme: Yohann Rebillard Production.



Un Extrait de mon Travail avec SAÏ le 21 Juin 2012, place de la libération, Dijon: http://www.youtube.com/watch?v=bSyennm5Gtw&list=ULbSyennm5Gtw



Mon activité professionnelle est de plus en plus soutenue et régulière, à l'heure où ce message est écrit, j'ai déjà réalisé plus de 5 captations scéniques de représentations musicales et de spectacles en seulement 3 mois d'activité. Deux Web-Séries/Emissions qui sont disponibles en Streaming sur Dailymotion et mon site Internet:

- La Taverne Du Nain Bavard, 2 saison 10 épisodes

- Hard Movie Buff, 1 saison 1 épisodes réalisé.

- Festival News, 4 Episode + 2 conférence complète réalisé au Festival du Film Policier.



J'ai aussi réalisé plusieurs courts, les plus notoires sont un hommage à Méliès et un exercice de style sur la série "Bref" qui est à plus de 2000 vues.







Domaine de Compétences: Captation Live, Réalisation de Clips et Courts Métrages.

Ecriture Scénaristique, Tournages, Prises de Sons, Montages, Effets Spéciaux, Infographie 2D et 3D.

Trés bonnes connaissances de la musique et de son Histoire, Compositions Musicales, Bassiste, Guitariste, Bases solides en Batterie, Percussions et Chant lyrique.



Compétences Logiciels:

SoftWare Adobe: Première Pro, After Effect, Photoshop, Audition.

FreeWare : Blender, Audacity.

Autres: Sony Vegas Pro.



Bases solides en Flash.



Matériel:

Caméra Professionnelle de poing Canon Xa10

Reflex Numérique Canon Eos 600D

Enregistreur externe Zoom H2N

Studio à disposition avec éclairage et fond vert pour incrustations.



Code de la route, Permis B en cours.



Mes compétences :

Montage vidéo

Tournage de filmes et clips

Montage

Effets spéciaux

Réalisation

Musicien

Musique