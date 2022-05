Yohann RICHARD

Depuis 20 ans dans la filière volaille, j'ai acquis une solide expérience amont et aval sur des postes de responsable technique, directeur d'usine et de direction industrielle dans des secteurs et technologies variés de groupes avicoles

Ce parcours m'a permis de développer une expertise des processus de changement et des projets stratégiques dans des environnements exigeants.

La réussite de ces projets réside dans ma capacité à appréhender de manière transversale les enjeux de l'entreprise et de fédérer les équipes dans un objectif de résultats ayant du sens pour chacun.

Manager polyvalent, résolument humaniste et pragmatique, je place l’humain, la recherche de l‘excellence et l’efficacité au centre de mon action.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Gestion de production

Optimisation des coûts

Négociation

Qualité

Conseil

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Achats

Production