Yohann ROCHER

Organisé - Sérieux - Autonome - Vif



Agent immobilier depuis Janvier 2013 et Commercial avant tout, je possède des qualités humaines et relationnelles certaines. Esprit de persuasion, aptitude à la communication et à la négociation, résistance au stress et réactivité font également partis de mes armes.



-2014: 30 ventes

3ème conseiller en immobilier SQH Bretagne



-2015: 29 ventes

2ème conseiller en immobilier SQH Bretagne



-2016: 37 ventes

3ème conseiller en immobilier SQH Bretagne



Mes compétences :

Estimation

Technique de vente

Droit immobilier