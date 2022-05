Yohann ROMAND

Au sein d’IQar, cabinet spécialisé en gestion de projets et management multi-projets, je suis spécialisé dans les projets RH en tout genre (mise en place d’une GPEC, accord égalité, reporting social…) et les projets d’aide à la mise en place d’un SIRH. Mes missions portent sur tout le cycle de vie du projet, en assistance à maîtrise d'ouvrage AMOA et en maîtrise d'œuvre AMOE.

o AMOA / MOA pour appuyer l’équipe DRH dans l’expression, la formalisation et la validation des besoins et de la Feuille de route.

o AMOE / MOE : pour appuyer l’éditeur et les équipes internes dans la préparation et la mise en œuvre du projet RH ou SIRH.



Vous avez besoin d'un accompagnement en projet RH, SIRH ou vous souhaitez monter en compétences dans le pilotage global de vos projets, n'hésitez pas à nous contacter au 04 37 58 49 93 ou par mail à info@iqar-france.fr.



Mes compétences :

Formation

GPEC

Logiciel paie

Ressources humaines

Pédagogie

Rigueur

Conseil

Gestion de projet

Coordination de projets

Direction de projet