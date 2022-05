Après avoir travaillé comme Graphiste Print & Multimédia en agence de communication depuis 9 ans, je suis actuellement freelance début comme Directeur Artistique, j’exerce en Région Parisienne et sur toute la France.



N’hésitez pas à me contacter pour me soumettre un projet ou une collaboration, obtenir un devis ou un rendez-vous.



www.s-graphic.com



Mes compétences :

Graphisme print

PAO

Motion design

Web design