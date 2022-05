Yohann SALSAROLA

Personne autodidacte, je me suis formé sur le terrain. Dôté de beaucoup d'ambition, j'ai réussi ces dernières années à évoluer au sein de l'entreprise et à développer mes compétences techniques (produit) mais aussi relationnel.



De nature curieux, et doté de solides compétences commerciales, j'ai le goût du challenge et le sens du résultat. J'ai une réelle capacité d'écoute et je souhaite être au service du client. De nature dynamique, j'ai besoin d'évoluer sur le terrain et de rencontrer davantage les clients.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Vente