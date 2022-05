Yohann STREIBEL

Je travaille chez MyScript (http://www.myscript.com/ ) en tant que développeur webservices (http://webdemo.myscript.com ) où nous proposons une technologie de reconnaissances d'écriture numérique via le Cloud (http://dev.myscript.com/ ).



Étant passionné par les nouvelles technologies, je me suis destiné au métier de l'informatique. J'ai tout d'abord commencé ma formation par un DEUG MIAS à Vannes mais cette formation ne correspondait pas a mes attentes. Je me suis donc réorienté vers un DUT informatique, ce qui m'a permis de pratiquer énormément par les nombreux projets proposés ainsi que le stage de fin de deuxième année, que j 'ai pu effectué au sein de Guillemot Corporation (http://www.guillemot.com/ ) en tant que développeur web.



Ayant l'envie de continuer mes études afin de me perfectionner, j'ai continué ma formation, en effectuant un Master MIAGE (Méthode Informatique Appliquées à la Gestion d'Entreprise) à Rennes. J'ai du faire plusieurs stages que j'ai réalisé dans des sociétés différentes. J'ai tout d'abord intégré une jeune startup appelé Novaleo ou j'ai développé une application d'envoi de fax par internet. Ce stage m'a permis de me rendre compte que la création et le bon fonctionnement d'une entreprise demandent un fort investissement personnel.

Puis fort de l'expérience citée précédemment, j'ai voulu faire la comparaison en travaillant au sein d'une grande SSII, Orange Business Services(http://www.orange-business.com ). Dans cette société, j'ai participé à la création et l'élaboration d'un portail web de gestion des avantages et activités du comité d'entreprise.

Enfin pour mon stage de fin d'étude, j'ai intégré la société Sopra Group(http://www.sopragroup.com ), ou j'ai été embauchée et dans laquelle je suis intervenu en tant que responsable technique d'applications JAVA/J2EE, développeur, intégrateur.



