Yohann TURPIN

Contrôler les flux d'informations dans l'entreprise, Maîtriser ses coûts d'impression, Dématérialiser & Sécuriser l'information... Voici un panel de l'activité du Groupe RICOH.



Détaché en région (Auvergne), mon rôle est de commercialiser des solutions d'impression matérielles et logicielles dans des environnements prospect et client (Solution d'Impression, Solution Logicielle, Audit Documentaire...)



Mes compétences :

Vente B to B

Audit & Conseil en Flux Documentaire

Gestion de Projets

Négociation

