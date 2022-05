Bonjour à tous,



actuellement en entreprise jusqu'à la date du 31 Août 2013, je suis disponible au-delà de cette date pour un possible poste de chargé communication, chargé marketing, chargé d'étude de marché ou autres postes pouvant correspondre à ces types de domaines.



Je suis une personne à l'esprit compétitif qui n'aime pas les échecs.

Toujours avec le sourire, je trouve ma force dans l'auto-dérision.

Conscient que le monde professionnel n'est pas un monde facile, je m'engage à 200% dans mes missions pour prouver à mon employeur qu'il a fait le bon choix.

Aimant les chiffres, j'ai étudié dans la statistique et j'ai appris à l'appliquer dans des cas concrets.



Le jugement d'une personne ne pouvant pas se faire que par cette description, je vous propose de me contacter si le profil vous intéresse.

La curiosité est à mon goût une véritable qualité, j'espère attirer la votre via ma présentation.



Yohann Vauléon

Futur probable Bac +3; Spécialisation marketing, communication, étude de marché



Mes compétences :

Sociabilité et sens du contact humain affirmé

Sport

Rigueur au travail

Dynamisme & motivation

Anglais

Sociable

Rigueur