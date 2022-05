Yohann YVINEC

Bonjour, exploitant dans une entreprise de transport depuis 3ans, après fusion et mutation à 56malestroit, je recherche à revenir dans le 29 nord. C'est pourquoi je recherche un travail dans ce domaine.



Ouvert à changer de type de secteur de métier et de poste, je m'engage pleinement dans toutes les missions que l'on me confit.



Mes atouts sont la polyvalence, l'adaptation et le bon relationnel client.



J'espère que mon profil vous intéressera,



A bientôt.



yohann



Mes compétences :

Management opérationnel

Logistique

Gestion de la relation client

Organisation