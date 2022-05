Issue d'un DESS Banque Finance Assurance, mon activité principal est orienté sur la commercialisation de produits d'assurances et bancaire.

Ainsi de formation en ingénierie financière je souhaite orienté mon parcours professionnel vers des postes à forte valeur ajouté et ce particulièrement dans un poste de consultant MOA dans le secteur de la banque et l'assurance.