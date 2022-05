COMPÉTENCE:

[Gemmologie]

Après avoir suivi des études de géologie, je me spécialise dans le domaine de la gemmologie.

• Évaluation et Identification du Diamant

• Identification des gemmes naturelles, synthétiques et traitées



[Marketing et Communication]

Longue expérience dans le domaine de la Communication et Marketing, 8ans à Tokyo / 2ans à Paris, pour les clients de grandes entreprises internationales

• Marketing Research & Analysis: U&A studies, Concept & Product tests, Shopper research, Desk research

• Media Marketing planning: Advertising effectiveness measurement, Competitive Research, Media strategy planning, Holistic communication planning (above-the-line & below-the-line), Achat d'espaces publicitaires, Media synergy effect/cannibalization analysis, competitor’s activity forecasting

• Account Management: Développement et entretien de bonnes relations avec les clients, Prospection, Cost/Schedule management



[Autres]

• Informatique: Microsoft Office (word / excel / power point), Internet research

• Langues : Japonais (maternelle), Français (niveau avancé) TEF (Test d’Evaluation de Français) : Niveau 4, CECR-Conseil de l’Europe : Niveau B2, Anglais (Écrit /Lu: niveau avancé, Parlé: niveau intermédiaire)

• Excellente capacité à travailler dans un environnement multiculturel et multi ethnique.



Mes compétences :

Gemmologie

Japon

Japonais

Marketing

Publicité