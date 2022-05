Yolaine AUCLAIR

Depuis septembre 1999 :INFIRMIERE EDUCATION NATIONALE



*Cité scolaire J.H Fabre à Carpentras collège, lycée général et professionnel

*Accueil ,soins , écoute des jeunes de 11 à 20 ans ,

*travail en réseau avec les partenaires institutionnels: point écoute le Passage, CMP et autres...

*Encadrement de stagiaires infirmiers



Septembre 1989/1999 : INFIRMIERE DANS UNE MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL « L’ARC EN CIEL » SERRES CARPENTRAS

*Accueil d’enfants et jeunes de 4 à 20 ans sur placement par l’aide sociale à l’enfance

*Suivi médical, soins ,écoute en liaison avec médecin généraliste, psychiatres et psychologues rattachés à l’institution

*Travail en collaboration avec éducateurs référents sociaux en lien avec les familles

*Prévention et éducation à la santé auprès des jeunes

*Encadrement de l’équipe des auxiliaires de puériculture



1977 à 1989: INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX dans divers services de soins hospitaliers



FORMATIONS COMPLEMENTAIRES



1993 :initiation à la relaxation et massages fondamentaux ;formation en interne dans l’institution



1993/1995 :formation en sophrologie :centre ARTEC à Montpellier



2001 formation « ça dérap » programme de prévention des abus sexuels orienté vers les élèves du primaire et des classes de 6èmes (Avignon)



2003 formation « gestion du stress »à Isle sur Sorgues, lycée Benoit



avril 2004 :formation « et même si » :programme de prévention des abus sexuels orienté vers les élèves du secondaire (Aix en Provence)



juin 2004 : « Stratégie face au suicide »au CHS de Montfavet avec médecin psychiatre et psychologue

septembre 2005 juin 2006 : DU ADOLESCENTS DIFFICILES : « approche psychopathologique et éducative» à Marseille



septembre 2007/décembre 2008 : participation à un groupe de travail sur l’élaboration d’un livre sur l’outil PHOTOLANGAGE© avec sa conceptrice CLAIRE BELISLE intitulé : corps communication et violence à l’adolescence



2009/2011 :participation à un projet interne à l’établissement pour la préparation au concours IFSI pour les élèves de terminales



février 2010 : monitorat de secourisme pour formation au PSC1



Mes compétences :

Contact facile

Ecoute

FORMER

MES

Qualité

Qualité d'écoute