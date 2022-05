Bonjour,

Je recherche un poste de comptable, ou aide comptable en entreprise si possible.

Dernièrement j'étais en charge de l'enregistrement et du contrôle de factures d'achat au sein d'une entreprise.

J'ai ainsi pu acquérir des connaissances sur le logiciel quadratus que je n'avais jamais utilisé auparavant.

De nature patiente je m'adapte facilement à de nouveaux environnements et j'apprends vite.