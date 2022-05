Yolaine DE BEAUCHESNE

* Membre du Comité de Direction

* 10 ans d’expérience opérationnelle dans le management d’équipes Recherche & Développement et d'équipes Déploiement dans le secteur Logiciel de gestion.

* 25 ans d’expérience opérationnelle et de management dans les domaines de la Vente, du Marketing et de la Communication de produits Hardware, Logiciels et Services,

* Compétences dans la mise en œuvre de processus Qualité et dans le conseil en organisation

* Expérience des relations, de la négociation et de l’animation d’équipe, respect et atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs;

* Pratique soutenue de la prise de parole en public, capacité à représenter la Société ;



Très bonne connaissance du domaine des nouvelles technologies et du monde de l’informatique.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Contentieux

Gestion de contentieux

Management

Management de projet

Organisation