Yolaine HOAREAU

Adjointe d'animation à la mairie de St andre.

Habite à Saint André.

Titulaire du BASE/BAFA/BAFD/BEATEP anoimateur de quartier et developpement local/DEPJEPS animation socio culturel. Formation du DEFA admise aux UF à l'exception du memoire.

Titulaire du BCCEA ( brevet de colaborateur de chef d'entreprise et d'artisanat), et du BAC pro horticoles.

Experiences: animatrice d'ACM depuis 1991, directrice d'ACM depuis 1993.

Formatrice et directrice de formation BAFA depuis 1998.

Formatrice BAFD depuis 2000.

Coordonatrice de CLAS sur 3 secteur de Saint André de 2001 à 2008.



Mes compétences :

adjointe d'animation, formatrice, directrice de fo