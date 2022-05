Sebastien HOAREAU

CEO d'Imag'COMsulting - Consultant / Formateur en Communication / Branding / Analyse et gestion de la personnalité / Management / Digital / UX.

Imag'COMsulting : Pôle d'Experts RETAIL / ANALYSE DE PERSONNALITÉ / EXPÉRIENCE CLIENT.

Nous proposons : AUDIT & STRATEGIES - CONSEIL & FORMATION.



Une société en pleine transformation - Salariés et Dirigeants doivent se remettre régulièrement en question pour accroître leurs performances et compétences.

Imag’COMsulting propose aux Marques, Entreprises et autres Professionnels des prestations personnalisées et modulables, travaillant sur la Marque, le Produit, les collaborateurs et le client.



Déjà en poste, Vendeur, Manager, Commerciaux, Dirigeant, Entrepreneur, ou Marques, nos prestations sont faites pour vous !!

Améliorez vos techniques de vente et relations clients en maîtrisant votre Branding et toutes les subtilités d'une communication adaptée et personnalisée à chaque public / 2 mots : PREMIUM & UNIQUE !



Jouer « votre image comme carte de visite »



TRAINING : Optimize efficency to grow and increase turnover.

(Sales people & sales representatives)



Quelques références :



ROSLER (Cookware & Tableware worldwide brands)

SLOVAKIA / Bratislava



KRDM SOLUTIONS (Cookware & Tableware worldwide brands)

SOUTH AFRICA / Cape Town



4HOMES (Cookware & Tableware worldwide brands)

UAE / Dubaï & Qatar



MIRS (Cookware & Tableware worldwide brands)

UKRAINE / Kiev & Odessa



IKIAKOS (Cookware & Tableware worldwide brands)

GREECE / Athens & Thessaloniki



DAYA GRP (Horeca Wholesaler & Retail Stores)

IRAN / Tehran



ANTARES TRADE (Cookware & Tableware worldwide brands)

RUSSIA / Moscow



MENSA HOME (Retail Stores Chain)

POLAND / Poznan



POTTEN & PANNEN (Retail Stores Chain & Exclusive Distributor for Cookware & Tableware worldwide brands )

CZECH REPUBLIC / Prague



SORMA SPA (Cookware & Tableware worldwide brands)

ITALY / Venice



UNIVERSITE de Franche-Comté - Formateur Profiling Coaching et arts de la table



GRETA - Honfleur - Formation vendeurs haut de gamme



ESICAD (MERCURE) - Montpellier - Formateur en communication et branding



www.imagcomsulting.com



Mes compétences :

Consultant

Communication

Process Com Image

Formateur consultant

Makeup Artiste Shooting

Coaching

Marketing

Relations publiques

Gestion d'événements

Anglais

Communication d'entreprise

Merchandising

Analyse de personnalité

Gestion du stress

Animation et gestion de groupe

Recrutement

Préparation aux entretiens

Travail des outils de recherche d’emploi

Marketing de soi

Branding