Clémence MARREC

Forte de 8 ans d'expérience en Agile et sur des postes variés (Chef de Projet Fonctionnel et Technique, Test Leader, Chargé de Localisation, Game Designer et Scénariste), je désire aujourd'hui orienter ma carrière vers un poste alliant l'ensemble de mes compétences : Product Owner.



Organisée, Dynamique, Attentive, Rigoureuse, Inventive...