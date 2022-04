Alexandre DEL BEN

Bonjour,

Je réalise jusqu'au 3 mai 2014 inclus, une campagne sur Ulule pour avoir (enfin) un lieu qui soit à la fois boutique de jeux ET snack-bar !

Un endroit ou l'on pourra boire un verre, grignoter un bout, essayer des jeux ou en acheter et découvrir tous les aspects de la culture geek.

Vous en trouverez la présentation complète sur la page de la campagne de financement participatif :



http://fr.ulule.com/bar-geek/



Une campagne de financement participatif qu'est ce que c'est ?

Ce n'est ni plus ni moins qu'une participation au projet et une pré-vente de certaines contreparties, afin de réunir le budget de création du lieu. Chacun participant à hauteur de ses moyens et envies et, si le budget n'était pas atteint, les participants seraient remboursés !

Merci de diffuser au maximum l'information autour de vous.

Ludiquement votre

Alexandre



***



J'ai la chance de vivre d'une passion en ayant plusieurs activités autour des jeux, je suis à la fois :

- Boutique spécialisée en jeux de société (avec une expertise forte et les meilleurs jeux pour tous les ages).

- Créateur de jeux (jeux éducatifs, jeu de construction, grands jeux d’enquêtes...).

- Agitateur d'évènements ludiques (animations en entreprises, anniversaires, festivals, grands jeux en bois...).

- Infographe et dessinateur (logos, charte graphique, site web...)

Bien à vous

Alexandre