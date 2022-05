Sebastien HOARAU

Je justifie de 8 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité.



En effet, fort de mon expérience au sein de la société SECURITAS Genève pendant près de 2 ans, j’ai été affecté à la brigade d’intervention sur mes 3 ans et demi au poste d’agent, de chef de jour et de groupe. Le reste du temps j’occupais le poste d’agent diplomatique.



J’ai effectué de nombreuses missions tels que l’administratif, la planification des agents, des patrouilles de jours et de nuits, des aides à agents, des transports de fonds, de la protection de biens et personnes, des services d’ordre et bien sûr des interventions sur tous types d’alarmes (effraction, incendie, appel à l’aide, technique, ouverture et fermeture, sabotage, agression, homme mort,...).

Ayant été dans l’armée française, pendant 5 ans en tant que fusilier commando. J’ai aussi effectué des tâches administratives telles que la planification des soldats, la mise en place et la chronologie des patrouilles de jours/nuits. J’ai acquis rigueur, charisme, ponctualité et esprit d’équipe nécessaire pour cette fonction.



Je suis joignable au 0033.677.333.773 ou par mail à sebastien.hoarau86@gmail.com

Je souhaite intégrer un poste en qualité de chargé de sécurité ou de manager.