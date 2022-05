Yolaine TROHEL

Je suis une femme de 58 ans , au chômage depuis 2004, du a un licenciement ,et la maladie, je fais partie de la M D P H,ne peux travailler que 4heures par jour, libre de toute obligation suis séparée depuis 25ans jamais divorcée, et encore une fille de 19 ans vivant avec moi mais toute a fait indépendante, je suis passionnée de chevaux aime énormément leur contact aime beaucoup la nature et être au dehors, je recherche une activité afin de reprendre un contact avec l'être humain, ne sort pour ainsi dire jamais a part accompagnée ma fille au cheval pour prendre l'air,n'est pas d'ami(e) .mon dernier emploi était un poste dans un Centre Social Rural en temps que agent administratif, un contact par téléphone avec des personnes d'un certain ages ayant besoin de ce déplacer,et de jeunes gens gens a la recherche d'emploi.



Mes compétences :

Internet

MES