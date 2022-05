- Vous pourrez voir une présentation de mon travail et de mon atelier sur ma chaine Youtube " L Utile Zéphyr", ou en cliquant ici :

Dirigeante et restauratrice de l'Atelier l'Utile Zéphyr (www.lutilezephyr.fr), je restaure les oeuvres sur supports papiers et vélins, des plus anciennes aux plus contemporaines.



- Je propose différentes solutions de traitements de vos oeuvres, allant de la restauration minimaliste (ayant pour but de stopper les dégradations de votre oeuvre et de lui assurer une certaine pérennité) à la restauration illusionniste qui va jusqu'à reproduire les parties manquantes d'une oeuvre lacunaire, rendre ses dégradations indécelables (selon les possibilités). Tous ces paramètres sont à établir avec le propriétaire de l'oeuvre en amont des interventions et selon un budget et un délai prédéfinis.



- J'interviens sur : les documents "à plat" tels que les gravures, les aquarelles, les encres de chines, les estampes, les affiches, les documents de street art, les pastels etc.



- Ma spécialité et passion est la restauration d'éventails (écrans, brisés, pliants...)



- Ma seconde spécialité est la restauration de globes: terrestres, célestes, sphères armillaires ou cosmographes.



Je donne également des conférences sur commande :

- Musée de l'éventail de Paris : histoire et techniques de l'éventail,

- Associations, collectivités : La conservation d'une collection d'oeuvres d'arts, approche de la restauration d'oeuvres spécifiques (les éventails cabriolets/ les globes).



A savoir:



- Mes devis sont gratuits. Je fais également des estimations du coût de la restauration par mail, si l'on me communique suffisamment de photographies et d'informations techniques sur l'oeuvre à traiter (taille, époque, matériaux, type de dégradations) : yolaine.voltz@gmail.com



- Je ne reçois que sur rendez-vous et peux me déplacer dans Paris intra-muros pour des devis, des enlèvements ou restitutions d'objets (selon dimensions)



