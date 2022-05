Malaurie AULIAC

Installé depuis plus de quatorze ans en Bourgogne, mon atelier est spécialisé en conservation et restauration des papiers, parchemins et livres.

Ces services s'adressent aux collectionneurs/particuliers, musées, archives, bibliothèques, monuments historiques, etc. Étant diplômée du Master II CRBC, je suis habilitée à travailler sur les collections publiques.



Ma passion du papier n'est pas récente, toute petite déjà je prenais plaisir à ouvrir et toucher les vieux livres de la famille...

Les années passent et en février 2002 je crée mon atelier.



Depuis, j'ai obtenu le prix National du jeune artisan d'Art, le Grand Prix SEMA des Métiers d'art Bourgogne et Saône et Loire (deux fois), et mon atelier est Labellisé EPV (Entreprise du patrimoine Vivant).



Je m'attache à restaurer les œuvres d'art qui me sont confiées de façon toujours adaptée et afin de pouvoir traiter correctement les œuvres/docuements, l'atelier possède un équipement très spécialisé (table aspirante et dôme d'humidification à ultrason, "preservation pencil", presses, cisailles, meuble à plan, etc).



Je suis aussi formatrice pour divers organismes et institutions (CNFPT, Musées, archives, Bibliothèques, École du Patrimoine, etc.)



Mes compétences :

Restauration

Conditionnement

Reliure

Conservation

Papiers, parchemins et Livres

Bibliothèque

Livres anciens

Musée