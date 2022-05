Yoland DAGER

Au service de différentes entreprises depuis plus de 30 ans dans les différents secteurs tel que l'automobile,le domaine social..., j'ai fait preuve de rigueur, de précision dans la gestion de la relation client.



Mon expérience m'a permis d'avoir une capacité dans les prises rapides de décision ainsi que dans l'anticipation. De nature curieuse, j'exploite les outils informatiques qui me sont donnés dans leurs limites.



Ouvert au travail d'équipe, à la formation d'autrui, à la création de procédures, je partage mon savoir-faire pour le bien du service et de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

IPC