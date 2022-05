Yoland Raymond HUGON

Numismate amateur depuis plus de 34 ans, j'ai créé Hugon Numismatique au cour de l'année 2009. Ancien membre du Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels jusqu'au 1er janvier 2017, membre du bureau du S.N.E.N.N.P. depuis 2015, j'ai participé modestement à l'organisation du Salon International de Numismatique du Palais Brongniart (Paris 2e).

Actuellement co-gérant du magasin Eco-Cash Mende, achat-vente de bien de collection et d'occasion.

Magasin de type "Système Cash" combiné avec une boutique de numismatique et collections dans une seule structure.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Comtabilité

E-commerce

Référencement internet

Numismatique

Développement commercial

Négociation commerciale