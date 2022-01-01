Yolanda Ines SALINAS ROJAS

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM
- ASESORA EMPRESARIAL
1981 - maintenant-ASESORAR A LAS EMPRESA Y A SUS EMPRESAS ASOCIADAS, EN LOS PROCESOS DE PLANEACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL.
-COORDINAR GRANDES PROYECTOS DE TELEFONIA SOCIAL.
-ACTUAR COMO FUNCIONARIO VINCULANTE DE LA EMPRESA CON LOS ORGANOS REGULADORES DEL SECTOR (HACIENDA, COMISION DE REGULACION, PLANEACION NACIONAL, CONFIS, CONPES Y MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO).
-ASESORAR A LAS EMPRESAS ASOCIADAS A TELECOM, EN SUS PLANES DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION.
-ASESORAR EN LA ELABORACION DEL "BALANCE SOCIAL".