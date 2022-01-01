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Yolanda Ines SALINAS ROJAS

ALBANIA - SANTANDER

En résumé

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Entreprises

  • EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM - ASESORA EMPRESARIAL

    1981 - maintenant -ASESORAR A LAS EMPRESA Y A SUS EMPRESAS ASOCIADAS, EN LOS PROCESOS DE PLANEACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL.
    -COORDINAR GRANDES PROYECTOS DE TELEFONIA SOCIAL.
    -ACTUAR COMO FUNCIONARIO VINCULANTE DE LA EMPRESA CON LOS ORGANOS REGULADORES DEL SECTOR (HACIENDA, COMISION DE REGULACION, PLANEACION NACIONAL, CONFIS, CONPES Y MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO).
    -ASESORAR A LAS EMPRESAS ASOCIADAS A TELECOM, EN SUS PLANES DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION.
    -ASESORAR EN LA ELABORACION DEL "BALANCE SOCIAL".

Formations

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Réseau

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