Yolanda Neivi OROS RODRIGUEZ

Passionnée et professionnelle du MARCOM, trilingue français/anglais/espagnol, réactive et créative. Je suis capable de travailler en autonome, mais j'apprécie aussi la collaboration, les apports et les résultats qu'une équipe peut créer.



Ayant déjà travaillé sur le positionnement de produits et de personnes, les actions e-marketing (les réseaux sociaux et techniques d'influence horizontale), les négociations BtoB, la veille concurrentielle, las relations presse, l'organisation d'événements, la promotion ainsi que la concrétisation de partenariats et la coordination de projets issus de ceux-ci, je souhaite approfondir dans le web marketing.



J'ai fait une Formation Supérieure en Web Marketing et E-Commerce (études on-line).



Actuellement, je travaille dans le marketing d'Affiliation pour la Société WhaleShark Media France qui gère le site de couponing Bons-de-reduction.com et le site de cashback Poulpeo.com dont je suis en charge du Pôle Membre et Fidélisation afin d'offrir à nos utilisateurs les meilleurs bons plans et des expériences d'achat en ligne qui leur permettent d'économiser encore plus. Tout en aidant aux marchands à fidéliser leurs clients et augmenter leur chiffre d'affaires. It's about giving an outstanding CRM!!!



J'adore les chiens et les chats, mais la taille de mon appartement me permet que d'avoir deux jolis chats persans: Benito et Pelusa :-)



Mes compétences :

Affiliate Marketing

Anglais

Cms

COMMERCE

Communication

Créative

E commerce

E marketing

E- Marketing

Espagnol

Français

International

MARCOM

Marketing

PAO

Réactive

Web-marketing

Webmarketing