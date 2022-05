Yolande BACQUEY

Bien voilla je suis sur ce site pour chercher a couper ma solitude sentimantalle a 2 cet mieux que seulle deja comancer par de lamitiee et voir par la suite si on vas plus loing shoute trouver quelqun de serieux de 49 ans a 63 ans biensur un home qui aye de lhumour et de la tendresse a donner de preferance villeneuve sur lot et ces allentours ou ma regions cet a dire regoin aquitaine merci a ceux qui me contacterons pas serieux sabstenir amicalement a vous tous yolande