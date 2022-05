Yolande BRYCHCY

Arrivée en 2009 au sein de service Relation client retraite dont j'ai pris la responsabilité en décembre 2011, je suis chargée d'anticiper les besoins de nos clients et mettre en place les actions nécessaires pour y répondre.

Je coordonne des actions d'accompagnement, de conseil et de promotion de services orientés clients (entreprises ou particuliers).

L'écoute client est un élément important de notre activité : je participe à nos enquêtes de satisfaction client, j'anime les groupes de travail pour étudier les actions à mettre en œuvre et j'assure le suivi de ces actions. dans le cadre du suivi des réclamations, nous sommes également chargés de mettre en place les actions nécessaire à l'amélioration de la satisfaction client.



Mes compétences :

Esprit d'ouverture

Esprit d'équipe

Relationnel aisé

Esprit synthétique

Ecoute client

Satisfaction client

Services