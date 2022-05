Yolande CANTEGRIL

A mes débuts, la programmation de gestion et le développement technique ont été la toile de fond de mon activité. En relation constante avec la clientèle, j'ai tout naturellement évolué vers l'assistance à l'utilisation, la maintenance, la formation et la gestion de projet. Par la diversité des missions qui m'ont été confiées et les métiers que j'ai approchés, j'ai acquis une grande capacité à m'adapter à beaucoup de situations et j'ai développé organisation et rigueur. Actuellement, en tant qu'expert métier et consultante formatrice, je suis amenée à gérer des projets de très grande envergure, des marchés privés ou publics, en France et en Espagne.



Mes compétences :

Gestion de projets

Marché public

Linux

BIRT

Analyse des besoins

Chef de projet

DOS

Consultant

Formation

Agroalimentaire

Microsoft office

Gestion des temps

Ressources Humaines

SIRH

Programmation