Yolande CODO

Proactive.

Caractère autonome et responsable.

Curiosité d'esprit et ouverture culturelle qui me rendent particulièrement créative et adaptable.





Cursus scientifique:

Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées en Biologie végétale;

Formation complémentaire Mastère Spécialisé en Marketing Alimentation Santé.



+10 années d'expérience en Industrie Alimentaire, au sein de groupes internationaux (Nestlé, Gallina Blanca Star)



Principalement en charge de management de projets d'innovation,

et activités de support à la business unit:

connaissance et compréhension du consommateur, analyse sensorielle, veille et benchmarking, interlocuteur technique, etc.





Espagnol et Anglais avancés (TOEIC: 900/990)



«...Yolande est discrète mais efficace»

«...Yolande mène des analyses d'une grande finesse»



Mes compétences :

Afrique

Agro industrie

Alimentation santé

Management

Management de projet

Recherche

Recherche et Développement

Santé