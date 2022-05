Yolande GABELUS

ASSISTANTE DE DIRECTION DEPUIS PLUS DE 10 ANS, PROFESSIONNELLE ET POLYVALENTE, JE VOUS PROPOSE MON SAVOIR-FAIRE ET MES COMPETENCES. JE SOUHAITE M'IMPLIQUER ET M'INVESTIR DANS UN NOUVEAU CHALLENGE PROFESSIONNEL.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Zadig

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Jade

Internet

IBM AS400 Hardware

budgets

PC Hardware

Apple Mac