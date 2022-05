Née en 1960 en Martinique, à un moment où « trop d’imagination » est un verdict sans appel d’oisiveté et de futilité, créer est pour moi un besoin impérieux, qui, entre musique (violon - piano) et écriture, trouve son médium dans la peinture en 1990.

Je tente, dans mes toiles de transmettre cette conviction profonde que les destins sont en imbrications complexes, qu’aucun acte n’est anodin, même non prémédité.

Aussi bien que formes, couleurs, ambiance, scellent la personnalité d’une œuvre, nous, Hommes, sommes pareillement en interaction avec nos choix… Ou nos non choix ! Et les uns avec les autres !

En peinture, j’aime d'abord user et abuser de ma liberté, de mes utopies, et de ma "nature en maturation perpétuelle" telle que je la ressens, pour avoir la sensation de tisser des liens ! De colmater des brèches, de repriser des déchirures, de fouiller la matière dans ses moindres atomes pour en expurger une ébauche de murmure, d’unir les improbables ! Il me plaît d'envahir l'espace très patiemment par petites touches entêtantes pour explorer la complexité dans tout ce qu'elle porte comme tension entre des antagonismes (réels ?)!



"Je peins sur un fil tendu entre les contraires :



Le néant plein d’atomes

Le silence et son tempo

La lumière au bout du tunnel

Le mouvement incessant enlaçant le monde

Et le retour au creux ! Câlin...

La mort fidèle à la vie

L’amour qui se fait la guerre qui court après la paix

Comme le chien se mord la queue



Et rester debout, dressée et souple

Fendre les vents

Comme la proue, l’écume !"



Y.Gaspard



Mon site galerie :

http://www.yolandegaspard.com





Mon piano sur Soundcloud

https://soundcloud.com/yolande-gaspard-artiste-peintre



Mes compétences :

Piano

Poésie

Peinture

Art contemporain

Artist

Arts plastiques