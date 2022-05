Yolande HERVE

Après 3 postes à responsabilité au cours de ma carrière, je peux apporter mon expérience dans les domaines de la Recherche en Chimie et en Environnement. Mes compétences sont à la fois scientifiques, techniques, administratives et managériales.



Rigoureuse et exigeante, dotée d'un relationnel facile, je sais prendre des responsabilités, gérer et conduire une équipe et atteindre les objectifs fixés par la direction toujours dans la bonne humeur. L'intérêt collectif étant toujours prioritaire.

Les meilleurs résultats obtenus à chaque poste proviennent de mon engagement et de la synergie générée et maintenue dans le temps avec les collègues et les collaborateurs.



Le suivi scientifique de plusieurs projets, l'adhésion à des sujets communs, les innovations tout comme le suivi administratif et les relations inter services sont mes terrains d'élection et mes principales motivations, tout en étant leader d'une équipe.



Mes compétences :

Audits

budgets

Chimie

Communication

Environnement

Management

Management equipe

Organisation

Recherche