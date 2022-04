Jonathan ORANGE

La prévention des risques est prépondérante dans la vie d'une entreprise.

Acteur de cette prévention, j'ai acquis de très bonnes connaissances dans les domaines HSE et échafaudages et ce sur divers chantiers en pétrochimie et en BTP.



Motivé par un engagement fort sur le développement durable d’une politique HSE, j’ai de fortes capacités d’adaptation tant sur le relationnel lié à cette mission, que sur le travail en équipe, toujours dans le but de faire progresser la politique HSE de l’entreprise.



Mobile et disponible rapidement, ayant une grande facilité d'adaptation, par ce biais, je souhaiterais mettre à disposition mes compétences techniques acquises durant mes années d'interventions dans les domaines précités.



Je vous invite donc à trouver ci-joint, mon curriculum vitae ainsi que le détail technique des éléments les plus probants de mon expérience professionnelle.



Restant à votre écoute pour tout complément d’informations utiles.



Cordialement



Mes compétences :

HSE

Sécurité

Analyse de risque