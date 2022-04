Gilles OLLIVIER

Actuellement : organisation de rapatriements sanitaires en interaction avec les superviseurs médicaux

par moyens terrestres, avion de ligne et avion sanitaire. Preparation et articulation de routing de transport, dans le respect des conditions humaines et des contraintes logistiques.



depuis 6 ans, et pour la 7e édition, préparation de l'eco-festival 'La Voie Est Libre' à Montreuil (25 000 visiteurs). Travail collaboratif en Comité De Pilotage pour la définition de la thématique, sélection de projets, communication et organisation ( http://www.lavoieestlibre.org/ #la-voie-est-libre ).



L’assistance est pour moi une seconde carrière, après un assez long passage dans la communication et la production audiovisuelle.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Communication

Devis

Français

International

Logistique

Médical

Multilingue

Routes