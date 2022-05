GROUPE TREFLE



Le groupe Trèfle assure une prestation de services de type «intellectuelle».



Composé de 2 sociétés : Trèfle Ingénierie et la société T2I (Trèfle Ingénierie International) en Tunisie, nos prestations concernent des projets en France mais également et majoritairement à l’international.



Nous intervenons principalement dans les phases d’études, de réalisation (Construction & Commissioning notamment) avec une prédominance dans les disciplines techniques du Génie Civil à la Mise en Route.



Pour l’entreprise prestataire, on parle de consulting, de conseil, d’ingénierie. Pour le client, on parle d’outsourcing, d’externalisation des ressources humaines. Notre équipe spécialisée en recrutement vous propose plusieurs solutions de recrutement :

- Chasse par approche directe pour les profils non cadres, cadres et hauts dirigeants.

- Prestations de recrutement en Consulting, cdi.



Nos engagements :

- Un interlocuteur unique, afin de vous proposer une excellente qualité de service.

- Une sélection de profils qui entrent en adéquation, avec votre descriptif de poste et vos critères d’exigences.

- Une réactivité immédiate.

- Un partenariat basé sur la confiance et l’intégrité.



Quel que soit votre recrutement , n’hésitez pas à nous contacter, je suis à votre écoute.

nicolas.lefevre@trefle-ingenierie.fr



Vous êtes candidat?

Transmettez-nous votre candidature à l'adresse suivante:

nicolas.lefevre@trefle-ingenierie.fr